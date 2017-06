Do konca roka by mala byť obec Lehota napojená na rýchlostnú cestu

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Lehota 5. júna (TASR) – Stavebné práce súvisiace s napojením obce Lehota v okrese Nitra na rýchlostnú komunikáciu R1 by sa mali začať začiatkom júla tohto roka. Realizácia investície pomôže odľahčením od tranzitnej dopravy nielen obci Lehota, ale aj samotnému krajskému mestu Nitra.povedal primátor Nitry Jozef Dvonč. Podľa starostu Lehoty Milana Chmelára dosiahnu celkové náklady na vybudovanie križovatky Lehota 800.000 eur, štát finančne podporil realizáciu diela sumou vyššou ako 600.000 eur. Stavba by mala byť ukončená do konca tohto roka.O priame napojenie obce Lehota na rýchlostnú komunikáciu sa samospráva usilovala niekoľko rokov. Už počas posledného verejného prerokovania stavby rýchlostnej cesty PR1BINA v roku 2008 starostovia Lehoty i Veľkého Zálužia vyjadrili obavy, že výstavbou novej trasy cesty R1 prídu o priame a rýchle spojenie s Nitrou a žiadali preprojektovanie križovatky pri obci Lehota.argumentovali. Napriek tomu sa výstavba rýchlostnej cesty zrealizovala bez priameho napojenia Lehoty na R1.Ministerstvo dopravy ešte v roku 2012 nevidelo dôvod na priame napojenie obce na rýchlostnú cestu R1. Tvrdilo, že príliš veľa pripojení spomaľuje dopravu a znižuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Po štyroch rokoch však názor zmenilo. Dôvodom výstavby priameho napojenia cesty III/1674 na rýchlostnú cestu R1 je bezpečnosť premávky, odľahčenie klasickej aj tranzitnej dopravy mimo zastavané časti dotknutých obcí a mestských častí, čo prispeje k odstráneniu nevyhovujúcich technických parametrov a zníženiu negatívnych účinkov dopravy na životné prostredie.