Do konca roka má HB Reavis Slovakia v pláne otvoriť Twin City Tower

Vizualizácia Twin City Foto: TASR/HB REAVIS Group Foto: TASR/HB REAVIS Group

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. júna (TASR) - Do konca roka má developer HB Reavis Slovakia v pláne otvoriť vežu Twin City Tower v širšom centre Bratislavy. Pre TASR to uviedla marketingová manažérka spoločnosti Martina Jamrichová.K ďalším plánom na druhý polrok 2018 doplnila, že developer bude pokračovať v rozostavaných projektoch ako Stanica Nivy, Nivy Tower, bulvár Mlynské Nivy, Nové Apollo v hlavnom meste. V zahraničí sa venuje projektom vo Varšave a v Budapešti, v Berlíne rozbieha nemeckú vetvu spoločnosti.Na otázku, či sú pre túto spoločnosť zaujímavé najmenej rozvinuté okresy v SR, odpovedala, že predovšetkým by tam mal existovať dopyt.konštatovala.K pripravovanému zákonu o územnom plánovaní a zákonu o stavebnom konaní z dielne Ministerstva dopravy a výstavby SR uviedla, že vítajú každú odbornú diskusiu a konštruktívny prístup.avizovala Jamrichová.Hodnotiť rok 2018 je podľa jej slov ešte priskoro, v roku 2017 skupina HB Reavis vytvorila celkovo hospodársky výsledok vo výške 96,5 milióna eur oproti 85,2 milióna eur v roku 2016.uzavrela.