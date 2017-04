Do konceptu Korunovačných slávností sa môže zapojiť aj verejnosť

Korunováciu tretej manželky Ferdinanda III., mantovskej princeznej Eleonóry Gonzagy, si Bratislava pripomenula na X. ročníku Korunovačných slávností na Hlavnom námestí. Kráľovská koruna. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. apríla (TASR) – Korunovačné slávnosti v Bratislave majú novinku. Do podujatia sa môže zapojiť aj verejnosť, a to prostredníctvom predloženia projektov, ktoré hlavné mesto podporí až do celkovej výšky 10.000 eur. Návrhy môžu predkladať právnické osoby a fyzické osoby - živnostníci do 15. mája. Vybrané projekty sa stanú súčasťou podujatia Korunovačné slávnosti Bratislava 2017. TASR o tom informovala Katarína Kohútiková z komunikačného oddelenia bratislavského magistrátu." povedala námestníčka primátora Bratislavy Iveta Plšeková.Výzvy na predloženie projektov s tematikou korunovácií v Bratislave môžu predkladať občianske združenia, právnické osoby a fyzické osoby - živnostníci do 15. mája. Predkladatelia môžu posielať podľa magistrátu svoje projekty v rámci rôznych kultúrnych podujatí, ako napríklad hudobné, divadelné, výtvarné, či rôzne prehliadky dobovej módy.podotkla Kohútiková.Po uzávierke výzvy odborná komisia posúdi predložené projekty a vybrané z nich budú súčasťou podujatia Korunovačné slávnosti Bratislava 2017. Návrhy projektov musia byť doručené hlavnému mestu v jednom exemplári na tlačive spolu s požadovanými prílohami do podateľne magistrátu. Mesto žiada na obálke zreteľne vyznačiť "Korunovačné slávnosti 2017". Projekt je potrebné súčasne zaslať i v elektronickej podobe na adresu okss@bratislava.sk.Korunovačné slávnosti v Bratislave patria medzi najväčšie kultúrne podujatia na Slovensku a zážitkovým spôsobom približujú korunovácie 18 kráľov a kráľovien, ktorí boli korunovaní v Bratislave. Tento rok sa budú konať 23. až 25. júna a priblížia korunováciu mamy Márie Terézie - Alžbety Kristíny.