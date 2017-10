Do Kunovskej priehrady začala natekať po dvoch rokoch opäť voda

Na snímke bagrista začína s napúšťaním Kunovskej priehrady v Kunove, mestskej časti Senice vo štvrtok 26. októbra 2017. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Senica 26. októbra (TASR) – Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. (SVP), dnes začal s napúšťaním priehrady Kunov pri Senici. Z dôvodu potrebnej rekonštrukcie bola priehrada vypustená dva roky. Na priehrade pribudol vtáčí ostrov, ktorý zlepší podmienky pre život vzácnych druhov vtákov.Na vodnom diele bolo potrebné vykonať opravy jednotlivých objektov, spevnenie brehov hrádze a oprava drenážneho systému. Vyťažených bolo z dna viac ako 65.000 kubických metrov nánosov a zrealizované ďalšie práce, ktoré si vyžiadali celkové náklady vyše 2 milióny eur.uviedol riaditeľ Odštepného závodu Bratislava SVP Jozef Dúcz.Po dohode s Chránenou krajinnou oblasťou Záhorie bol v rámci rekonštrukcie vodného diela vybudovaný vtáčí ostrov s plochou 2375 štvorcových metrov, ktorý by mal výrazným spôsobom prispieť ku zlepšeniu podmienok pre vzácne druhy živočíchov.Napúšťanie priehrady bude trvať niekoľko mesiacov až dva roky, závisieť bude aj od prírodných podmienok. V lete budúceho roka by už čiastočne mohli vody priehrady slúžiť turistickému ruchu. Mesto Senica je pripravené investovať postupne, podľa slov primátora Branislava Grimma, do zlepšenia podmienok pre návštevníkov, počíta sa s vybudovaním modernej pláže, oddychovej zóny, premiestni sa mólo a zakúpia loďky. Mesto chce spolupracovať v oblasti cestovného ruchu aj s blízkou obcou Sobotište, kde možno navštíviť múzeum, hvezdáreň či Habánsky dvor.Kunovská priehrada je známa aj ako vyhľadávaný rybársky revír. Podľa slov predsedu Slovenského rybárskeho zväzu Mestskej organizácie v Senici Branislava Heska so zarybňovaním začnú hneď, ako to podmienky a SVP dovolia.povedal pre TASR. Pred dvoma rokmi vylovili z Kunova pred vypustením do 200 ton rýb.Vodná nádrž Kunov bola vybudovaná ako akumulačná nádrž priemyselnej vody pre Slovenský hodváb Senica. Využíva sa pre dodávku závlahovej vody pre poľnohospodárstvo a záhradky, zachytenie povodňových prietokov, extenzívny chov rýb, rekreáciu a energetické využitie. Stavba bola uvedená do trvalej prevádzky v roku 1965. Naposledy bola vypustená v roku 1990, v rokoch 1990-1992 bola rekonštruovaná a vyčistená. Celková plocha nádrže je 65 hektárov, hĺbka vody sa pohybuje od dvoch do 8,5 metra. Po obvode meria zhruba päť kilometrov.