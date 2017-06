Do licenčného konania Fortuna ligy idú prvé tri mužstvá druhej ligy

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. júna (TASR) - Dôležitou otázkou na slovenskej futbalovej scéne je v súčasnosti meno postupujúceho klubu do Fortuna ligy 2017/2018. Právo štartovať v nasledujúcom ročníku najvyššej súťaže získal víťaz II. ligy FC VSS Košice, okrem športových však musí splniť aj ďalšie kritériá potrebné pre udelenie fortunaligovej licencie. Dôležitý bude dátum 13. júna, do ktorého musí nováčik predložiť všetky dokumenty potrebné pre skrátené licenčné konanie.Táto téma bola predmetom rokovania Prezídia Únie ligových klubov. "" informoval o aktuálnom dianí výkonný riaditeľ ÚLK Michal Mertinyák na webe ÚLK.Riadiaca organizácia Fortuna ligy musí byť pripravená na všetky alternatívy, teda aj na možnosť, že by Košičania v licenčnom konaní neuspeli. "" doplnil Mertinyák.