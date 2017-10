Do Manily sa doplavili ruské vojnové lode s nákladom zbraní

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Manila 20. októbra (TASR) - Tri lode ruských námorných síl, vrátane dvoch protiponorkových plavidiel, sa v piatok doplavili do prístavu vo filipínskej Manile s dodávkou zbraní a vojenských vozidiel. Moskva tieto zbrane venovala Filipínam s cieľom utužiť novonadviazanú spoluprácu v oblasti obrany, informovala agentúra Reuters.Ide o tretiu takúto návštevu ruských vojnových lodí na Filipínach od začiatku tohto roku. Reuters ich dáva do spojitosti so snahami filipínskeho prezidenta Rodriga Duterteho o posilnenie vzťahov s Moskvou.Podľa ruských a filipínskych námorných síl náklad, ktorý do Manily dorazil v piatok, tvorilo 5000 útočných pušiek, milión kusov munície a 20 vojenských vozidiel.vyhlásil kontradmirál Eduard Michajlov, zástupca veliteľa ruskej tichomorskej flotily.Návšteva lodí v Manile súvisí s budúcotýždňovým príchodom ruského ministra obrany Sergeja Šojgua, ktorý sa na Filipínach zúčastní na regionálnej bezpečnostnej schôdzke. Na stretnutie dorazí aj šéf Pentagónu Jim Mattis.Očakáva sa, že Rusko a Filipíny podpíšu na budúci týždeň dohodu o vojenskej logistike.