Do minizoo v nemocničnom parku v Šali pribudli prvé zvieratká

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šaľa 23. apríla (TASR) – Do šalianskeho nemocničného parku pribudli počas tohto víkendu prvé zvieratká, sliepky. Do minizoo, ktorá nesie názov Babičkin dvor, čoskoro pribudnú dva poníky.informovala hovorkyňa Šale Alexandra Szabová.Na zriadenie minizoo v nemocničnom parku sa mesto pripravovalo už od jari minulého roka. O svojom zámere rokovalo vedenie mesta so zástupcami Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Šali, súhlasiť so zámerom musel aj Nitriansky samosprávny kraj. V Babičkinom dvore by mali byť postupne umiestnené okrem rôznych druhov sliepok a poníkov aj kozy, prepelice, morky, pávy i holubník.zdôvodnilo vedenie mesta rozhodnutie zriadiť minizoo.Areál bývalej nemocnice v Šali, ktorého súčasťou je aj nemocničný park, získalo mesto do prenájmu od Nitrianskeho samosprávneho kraja v septembri 2015. Krajskí poslanci schválili prenájom pozemku s rozlohou vyše dvoch hektárov na 15 rokov, so šesťmesačnou výpovednou lehotou. Podľa zmluvy mesto vykonáva komplexnú údržbu bývalého nemocničného parku. Vedenie Šale už v čase získania areálu do prenájmu deklarovalo záujem bývalý nemocničný park viac otvoriť pre verejnosť, obnoviť v ňom zeleň a vytvoriť tu novú oddychovú zónu. To sa jej podarilo už v minulom roku, kedy v parku pribudlo piknikové posedenie, detské ihrisko i zeleň.