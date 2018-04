Do moravských hôr sa vrátila vlčia svorka zo Slovenska, podľa zoológa môžu za to tri dôvody

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 22. apríla – Vlci zo Slovenska sa vrátili do oblasti moravských Beskýd. Po takmer dvoch desaťročiach sa na česko-slovenskom pomedzí opäť pohybuje vlčia svorka.Potvrdil to systematický monitoring veľkých šeliem, ktorý uskutočnilo hnutie DUHA. Fotopasce a stopovanie potvrdili výskyt troch vlkov počas zimy v Chránenej krajinnej oblasti Beskydy.„Tento nečakane pozitívny trend majú na svedomí zrejme tri dôvody. Jedným je celoročná ochrana vlka na väčšine územia v pôsobnosti Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Kysuce. Druhým zrejme to, že v poľovnej sezóne 2017/2018 nebol legálne ulovený žiaden vlk v územnej pôsobnosti Správy CHKO Kysuce a ani v priľahlých veľkoplošných chránených územiach Malá Fatra a CHKO Horná Orava. Tretím dôvodom je, že na území Poľska a Českej republiky je vlk celoročne chránený," vysvetlil Peter Drengubiak, zoológ zo správy CHKO Kysuce.Zároveň vyzdvihol predačný potenciál vlka pri regulácii premnoženej raticovej zveri, čo v súčasnosti, keď sa africký mor ošípaných objavil i na Morave, nadobúda úplne iný rozmer.Ako povedal Michal Bojda z hnutia DUHA, celý minulý rok sa v Javorníkoch medzi Slovenskom a Českom pohybovala jedna vlčica. Na jeseň sa k nej pridali ďalší dvaja dospelí jedinci a teraz tvoria malú trojčlennú svorku, ktorá sa pohybuje od Makova na Slovensku až po Pulčín na Morave.V Beskydoch a na Kysuciach na česko-slovenskom pomedzí sa tiež pohybuje minimálne 11 dospelých rysov a päť mláďat. Jedného medveďa zachytili fotopasce v Javorníkoch koncom marca.