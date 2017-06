Do nádob na bioodpad ľudia vhadzujú aj plasty, upozorňuje OLO

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 5. júna (TASR) - Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) od polovice marca odváža biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad. Doteraz vyzbierala 220 ton tohto odpadu z rodinných domov v hlavnom meste, ktorým bola doručená hnedá zberná nádoba. Niektorí Bratislavčania však do nej vhadzujú aj plasty či zmesový odpad, ktoré tu nepatria. Doteraz zamestnanci OLO vytriedili viac ako 130 kg takéhoto odpadu, čo predstavuje jeden plný kontajner v objeme 1100 litrov.priblížila spoločnosť na svojom webe.Problémom pri odvoze bioodpadu zo záhrad je podľa OLO aj to, že obyvatelia neumiestňujú hnedú zbernú nádobu v deň odvozu na odvozné miesto. To majú s dňom odvozu určené na nálepke, ktorá je dodávaná s nádobami.spresnila firma OLO.Do hnedých zberných nádob je podľa nej potrebné umiestňovať kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia, zeleniny a burinu bez plastových vriec a iných obalov. Nepatria sem odpady z domácností živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky.vysvetlila OLO. Bioodpad z hnedých zberných nádob je odvážaný do kompostárne vo Svätom Jure. Tam sa z neho odstránia odpady, ktoré doň nepatria a následne sa bioodpad drví a ďalej spracováva na kompost. "podotkla spoločnosť.OLO doteraz rozdistribuovala vyše 4400 hnedých zberných nádob a 1200 kompostérov bratislavským domácnostiam, ktoré si splnili svoju povinnosť a podali žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad.