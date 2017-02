Do nehnuteľností v strednej a východnej Európe sa vrazilo 11 mld. eur

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Ďurčo Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Bratislava 6. februára (TASR) – Do komerčných nehnuteľností v strednej a východnej Európe (SVE) sa v 4. štvrťroku 2016 investovalo 4,4 miliardy eur, čo je o 27 % viac ako rok predtým. Celkovo tak investície do realít v tomto regióne vlani medziročne stúpli o 11 % a dosiahli viac než 11 miliárd eur. Vyplýva to z aktuálnej analýzy realitno-poradenskej spoločnosti Cushman & Wakefield.Významný nárast aktivít v poslednom kvartáli podľa nej ukázal, že trh SVE naberá na sile. V roku 2017 bude nedostatok investičných príležitostí v celej Európe. „Investori budú sledovať trendy zo strany nájomcov pri hľadaní udržateľnej hodnoty, takže kancelárske priestory a logistika v regióne SVE vyzerajú veľmi atraktívne,“ zhodnotil partner v spoločnosti James Chapman.Hlavným hráčom v regióne zostáva podľa analýzy Poľsko. V minulom roku pritiahlo takmer polovicu investovaného kapitálu, keď tam aktivita vzrástla o 5 % na 5,2 miliardy eur. Česká republika získala ďalších 30 % investícií a jej aktivita sa zvýšila o 30 % na 3,3 miliardy eur. V Maďarsku sa investície takmer zdvojnásobili na viac ako 1,2 miliardy eur.uviedol Alexander Rafajlovič z oddelenia kapitálových trhov spoločnosti.Kancelárske priestory vlani predbehli maloobchod a stali sa najvyhľadávanejšou triedou nehnuteľností v SVE. Investície do kancelárií vzrástli o 43 % na viac ako 4 miliardy eur a zameriavali sa na Česko a Poľsko.Investície do maloobchodných priestorov v priebehu roka klesli o 14 % na 3,6 miliardy eur. Dopyt po nákupných centrách najmä v Poľsku zostal podľa poradenskej firmy vysoký, ale slabšie tržby vo zvyšku regiónu ťahali predaj nadol. Objem investícií v logistike stúpol o viac ako 20 % na 2,3 miliardy eur.Fondy a akciové spoločnosti boli dominantným zdrojom kapitálu v regióne, keď investície z akciových spoločností narástli o viac než 70 % na 2,9 miliardy eur. Udialo sa tak hlavne vďaka silnejším africkým investíciám. S výnimkou samostatných akciových spoločností boli počas roka fondy a inštitúcie najväčšími čistými kupcami.Objem kapitálu aj naďalej ťahal výnosy nadol v celom regióne. So silným dopytom investorov očakáva Cushman & Wakefield v roku 2017 ďalšie znižovanie výnosov. Aj keď budú nižšie ako v roku 2016, všetky trhy v SVE by mali prekonať európsky priemer o vyše 1 %.