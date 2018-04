Do Nemecka sa vrátili dve islamistky aj so svojimi deťmi

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 27. apríla (TASR) - Dve Nemky, ktoré boli členkami teroristickej organizácie Islamský štát (IS), sa vo štvrtok vrátili aj s troma malými deťmi zo severného Iraku do Nemecka. Do vlasti ich dopravilo lietadlo spoločnosti Iraqi Airways, pričom na palube ich sprevádzali aj dvaja príslušníci Spolkového kriminálneho úradu (BKA), informoval v piatok denník Die Welt.Obe ženy mali pôvodne po prílete do Frankfurtu nad Mohanom zadržať, ale BKA tak nemohol urobiť, pretože momentálne na ne nie sú vydané zatykače. Spolková prokuratúra, ktorá prípad vyšetruje, síce požiadala o zatýkacie rozkazy, ale Spolkový súdny dvor to zamietol s argumentom, že u žien nebolo preukázané konkrétne členstvo v teroristickej organizácii alebo jej podpora.Jednou zo žien je Nemka tureckého pôvodu Sibel H. zo spolkovej krajiny Hesensko, druhá je Sabine S. z Bádenska-Württemberska, ktorá konvertovala na islam. Obe pred istým časom odišli z Nemecka do Sýrie, kde vstúpili do radov IS. Nakoniec skončili v ženskej väznici v meste Arbíl ležiacom v irackom Kurdistane. Sú považované za radikálne salafistky, vyznávajúce ultrakonzervatívny prúd islamu.Podľa denníka Die Welt sa v súčasnosti nachádza v zajatí v severnej Sýrii a Iraku viac ako 80 nemeckých džihádistov. K nim treba pripočítať deti, z ktorých sa viaceré narodili až v týchto krajinách. Do Nemecka sa zatiaľ vrátilo desať detí, u ktorých sa prostredníctvom vzoriek DNA dokázal príbuzenský vzťah.