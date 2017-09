Do Nemecka sa vrátilo približne 60 bývalých militantov

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 2. septembra (TASR) - Do Nemecka sa ako utečenci vrátili približne šesťdesiati členovia islamistickej skupiny, ktorí sa v minulosti zapojili do bojov v Sýrii. Informovala o tom agentúra DPA.Podozriví militanti boli údajne členmi islamistickej brigády Uvajsa Karaního, ktorá bola spočiatku súčasťou Slobodnej sýrskej armády (FSA), bojujúcej proti režimu prezidenta Bašára Asada, ako aj džihádistom z tzv. Islamského štátu (IS). Neskôr sa však bojovníci z brigády Uvajsa Karaního pridali k islamistickej organizácii Front an-Nusra napojenej na teroristickú sieť al-Káida.Podľa nemeckého časopisu Der Spiegel sa členovia brigády Uvajsa Karaního podieľali v Sýrii naV Nemecku v súčasnosti prebieha vyšetrovanie 25 bývalých členov brigády, pričom nemecké bezpečnostné služby predpokladajú, že v krajine sa ich nachádza ďalších viac ako 30.Front an-Nusra si júli 2016 zmenil názov na Džabhat fatah aš-Šám a údajne prerušil kontakty s al-Káidou. V januári tohto roku skupina Džabhat fatah aš-Šám splynula s džihádistickou organizáciou Tahrír aš-Šám.