Do Nórska dorazilo 300 vojakov americkej námornej pechoty

Oslo 16. januára (TASR) - Približne 300 vojakov americkej námornej pechoty dorazilo dnes do Nórska, kde budú pôsobiť nasledujúcich šesť mesiacov. Zahraniční vojaci sú tak do tejto oblasti nasadení vôbec po prvý raz od druhej svetovej vojny, čo už stihlo rozhnevať susedné Rusko.Nórske úrady pritom popreli, že by operácia akokoľvek súvisela s obavami, ktoré v Severoatlantickej aliancii vyvoláva Moskva, približuje agentúra Reuters.Americkí vojaci zo základne Camp Lejeune v štáte Severná Karolína pristáli dnes krátko po 10.00 h SEČ na letisku Värnes neďaleko Trondheimu, tretieho najväčšieho nórskeho mesta. V Nórsku ostanú Američania dovedna jeden rok; po šiestich mesiacoch ich však vystrieda ďalšia skupina.Hovorca jednotiek rýchleho nasadenia nórskej armády uviedol, že americkí vojaci teraz absolvujú zimný vojenský výcvik, v rámci ktorého sa naučia fungovať s lyžami či prežiť v arktickom prostredí.povedal ďalej. Dodal však, že v marci sa títo vojaci zúčastnia na vojenských cvičeniach, do ktorých sa zapoja aj britskí vojaci.Ruské veľvyslanectvo v Osle sa dnes zatiaľ k operácii nevyjadrilo, jej zmysel však spochybnilo ešte vlani na jeseň, kedy Nórsko nasadenie amerických vojakov avizovalo.