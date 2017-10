Do Nosickej priehrady vysadili približne 30.000 kaprov rybničných

Ilustračné foto Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Nimnica 6. októbra (TASR) – Slovenský rybársky zväz Žilina dnes vysadil v rámci jesenného zarybnenie rybárskych revírov do Nosickej priehrady šesť ton dvojročného kapra rybničného. Pri priemernej hmotnosti jedného kapra 0,2 kilogramu tak putovalo do najväčšej vodnej nádrže v Trenčianskom kraji okolo 30.000 kaprov.Podľa hlavného hospodára Nosickej priehrady Miroslava Haviara násadu priviezli z Malého Zálužia pri Nitre, ryba je v dobrej kondícii.skonštatoval Haviar.Ďalším dôvodom jesenného zarybnenia je podľa neho tiež fakt, že ryba sa potrebuje ešte pred začiatkom zimy "zazimovať" – urobiť si zásoby na zimu. Okrem kapra zarybňoval Slovenský rybársky zväz tento rok Nosickú priehradu aj šťukou a úhorom, ešte v tomto roku by mali priehradu zarybniť aj pstruhom a zubáčom.