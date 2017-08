Do objektov turizmu v Poloninách distribuujú informačné materiály

Barokový drevený kostolík v obci Topoľa, z druhej polovice 17. storočia, je národná kultúrna pamiatka nachádzajúca sa na okraji Národného parku Poloniny,



Stakčín 7. augusta (TASR) - Do objektov mäkkého turizmu v Národnom parku (NP) Poloniny distribuujú v týchto dňoch informačné materiály pre turistov. Ide o rôzne brožúry, pohľadnice, magnetky a pod. Informovala o tom Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR.Rôzne aktivity na podporu ekoturizmu zrealizovali v rámci cezhraničného nórskeho projektu Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj. Podstatná časť sa sústredila do NP Poloniny, potom do Užanského národného prírodného parku na Ukrajine a sčasti aj do Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat.Jednou z hlavných aktivít projektu bola výstavba objektov mäkkého turizmu v siedmich obciach Sninského okresu.uviedol riaditeľ Správy NP Poloniny v Stakčíne Mário Perinaj. Postavili ich aj na ukrajinskej strane, ide konkrétne o štyri domčeky.uviedla ŠOP SR. V projektovom území ďalej osadili viac než desať nových trojjazyčných edukačných tabúľ, údržbou prešlo zhruba 40 kilometrov turistických chodníkov priamo v Uličskej doline. Okrem iného sa vykonal rozsiahly manažment biotopov, vyškolili sa aj stakeholderi a strážcovia prírody zo Slovenska a Ukrajiny.Projekt bol realizovaný od októbra 2015 vďaka podpore z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programovej oblasti Cezhraničná spolupráca. Pôvodne mal trvať dva roky, s jeho realizáciou sa však začalo neskôr. Z plánovaného objemu finančných prostriedkov, ktorý predstavoval takmer 900.000 eur, sa vyčerpalo viac než 700.000 eur. Z tejto sumy tvorí príspevok Nórskeho kráľovstva 85 percent, slovenská strana financovala zvyšok.