Do obliehaných predmestí Damasku konečne priviezli humanitárnu pomoc

Členovia sýrskeho arabského Červeného polmesiaca stoja pri konvoji s humanitárnou pomocou. Archívna snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Bejrút 30. októbra (TASR) - Obyvateľom sýrskej povstaleckej oblasti Východná Ghúta, ktorá sa nachádza na okraji hlavného mesta Damask, doručili prvýkrát za posledný mesiac naliehavo potrebnú humanitárnu pomoc. Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) o tom v pondelok informoval prostredníctvom oznámenia na sieti Twitter, z ktorého citovala agentúra DPA.Pracovníci OSN a sýrskeho Červeného polmesiaca podľa neho vstúpili do miest Kafr Batná a Sakbá v obliehanej Východnej Ghúte, kam dopravili zásoby pre 40.000 ľudí. Mimovládna organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii uviedla, že niekoľko desiatok nákladných áut priviezlo potraviny a zdravotnícky materiál.Najnovší krok nasledoval niekoľko dní po tom, ako vysoký komisár OSN pre ľudské práva Zajd Raad Husajn vyjadril svoje rozhorčenie nad situáciou najmenej 350.000 civilistov v uvedenej oblasti.Predošlý humanitárny konvoj OSN dorazil do Východnej Ghúty 23. septembra. Miestni aktivisti varovali, že najnovšie dodávkyzatiaľ čo SOHR poukázalo na prípady 260 osôb vrátane detí, ktoré trpia zdravotnými ťažkosťami a podvýživou a naliehavo potrebujú prevoz do nemocníc mimo obliehanej oblasti.Východná Ghúta je posledné štyri roky obkľúčená sýrskymi vládnymi silami a býva tiež terčom bombardovania i napriek prímeriu, ohlásenému v máji v rámci plánu vytvorenia tzv. deeskalačných zón v Sýrii, ktorý sprostredkovali Rusko, Turecko a Irán.