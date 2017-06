Do Oceliarskej kvapky krvi sa zapojili i hokejisti HC Košice

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Košice 27. júna (TASR) - Hokejisti HC Košice sa dnes v priestoroch Základnej školy (ZŠ) Považská v Košiciach darovaním krvi zapojili do Oceliarskej kvapky krvi. Mnohí z nich sa vrátili do svojej školy, aby išli príkladom mladým nádejným kolegom, ktorých na škole v súčasnosti vyrastá 140. Za spoločnosť Agel SK, ktorá nemocnicu prevádzkuje, o tom dnes TASR informovala hovorkyňa Alžbeta Sivá.Oceliarskej kvapky krvi sa podľa jej slov zúčastnilo 30 darcov. Medzi dobrovoľnými darcami boli okrem hokejistov aj funkcionári HC Košice, pedagógovia školy, rodičia detí a fanúšikovia. Hematologicko-transfuziologické oddelenie Nemocnice Košice-Šaca 1. súkromnej nemocnice je na odber v teréne zvyknuté. Odber krvi hokejistom v telocvični prebehol bez problémov.povedala primárka hematologicko-transfuziologického oddelenia Annamária Bratková.Oceliarov prišiel podporiť aj hlavný lekár HC Košice Jozef Kubašovský.povedal Kubašovský.Odber krvi na škole sprevádzali aj aktivity zdravotníkov. Žiaci si mohli nacvičiť poskytnutie prvej pomoci, naučiť sa správne si umývať ruky a odkontrolovať si to pod UV lampou, ktorá ukázala všetky nedostatky a naše laborantky im dokonca ukázali, ako sa určuje krvná skupina, čo si niektorí aj vyskúšali.dodal riaditeľ školy Ľuboš Hvozdovič.doplnil hlavný tréner HC Košice Milan Jančuška.Podľa Sivej, v tomto období uvíta hematologicko-transfuziologické oddelenie nemocnice Košice-Šaca každú kvapku krvi. Dobrovoľní darcovia môžu prísť krv darovať na polikliniku vstupný areál U.S. Steel Košice denne, okrem utorka, v čase od 6.30 do 11.00 h. Darcom sa môže stať každý vo veku od 18 do 60 rokov, kto váži aspoň 50 kilogramov. Dôležité je, aby darca nebol v posledných šiestich mesiacoch tetovaný a v posledných dvoch týždňoch chorý.