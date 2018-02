Do paralympiády v Pjongčangu zostáva 30 dní

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výprava slovenských paralympionikov na ZPH 2018 v Pjongčangu (9. - 18. marca):



Alpské lyžovanie: Henrieta Farkašová, Natália Šubrtová (navádzačka), Jakub Krako, Branislav Brozman (navádzač), Miroslav Haraus, Maroš Hudík (navádzač), Marek Kubačka, Mária Zaťovičová (navádzačka), Martin France, Petra Smaržová. Realizačný tím: Roman Petrík, Martin Makovník, Michal Červeň, Dušan Šaradín, Adam Šubrt a Martin Motyka.

Curling na vozíku: Radoslav Ďuriš, Monika Kunkelová, Dušan Pitoňák, Imrich Lyócsa, Peter Zaťko. Realizačný tím: František Pitoňák, Pavol Pitoňák, Milan Bubeník.



Vedúci výpravy: Maroš Čambal, administrátor: Tomáš Varga, lekár: Branislav Delej, fyzioterapeut: Stanislav Kliman, masér: Michal Beladič.

Bratislava 7. februára (TASR) - V poradí XII. zimné paralympijské hry bude v dňoch 9. - 18. marca 2018 hostiť juhokórejský Pjongčang. Presne o tridsať dní začnú bojovať znevýhodnení športovci o 80 medailových kolekcií v šiestich športoch - alpské lyžovanie, biatlon, bežecké lyžovanie, parahokej, parasnoubording a curling na vozíku.Slovenskí paralympionici budú súťažiť v dejisku disciplín alpského lyžovania Jeongseon Alpine Centre a v Gangneung Curling Centre, kde sa predstavia curleri na vozíku. Prvýkrát nastúpia pod hlavičkou Slovenský paralympijský tím (SPT) Pjongčang 2018, "tím" nahradil v názve doterajšie slovo "družstvo". Výprava odchádza do dejiska hier 2. marca a na rozdiel od minulosti budú lyžiari aj curleri ubytovaní spoločne v rovnakej paralympijskej dedine.Slováci získali v ére samostatnosti na šiestich ZPH (1994 – 2014) 44 medailí. Štyridsať ich vybojovali zjazdári, 4 pridali zástupcovia severského lyžovania. Na posledných dvoch paralympiádach obsadilo Slovensko v hodnotení krajín najlepšie umiestnenia. Vo Vancouveri 2010 to bolo 4. miesto a v Soči 2016 šiesta priečka medzi 44, resp. 45 účastníckymi krajinami.Výprava SR, ktorú schválilo Valné zhromaždenie SPV 16. decembra 2017, bude mať 29 členov, športovcov bude 15. Celkovo sa predpokladá štart 670 športovcov zo 45 krajín, čo v porovnaní so Soči 2014 predstavuje 24-percentný nárast. Počet žien dokonca vzrastie oproti predošlým ZPH o 44 percent.