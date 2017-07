Do Paríža sa vracajú turisti po teroristických útokoch

Pohľad na Eiffelovu vežu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 29. júla (TASR) - Tanečnice kankánu znova dokážu zaplniť známy kabaret Moulin Rouge a milovníci umenia húfne mieria do Louvru. Paríž sa tento rok teší z oživenia cestovného ruchu po teroristických útokoch, ktoré vlani odradili mnohých cudzincov od návštevy francúzskej metropoly.Turisti čoraz viac odmietajú podľahnúť strachu z toho, že sa ocitnú pri útoku islamských extrémistov, akým bol napríklad krvný kúpeľ z novembra 2015 vo francúzskom hlavnom meste.Turizmus začal ožívať koncom roka 2016. Paríž navštívilo v prvých štyroch tohtoročných mesiacoch rekordných 2,6 milióna zahraničných turistov. To je o 19 % viac ako v rovnakom období vlani.Šéf Moulin Rouge Jean-Victor Clerico len zavrtí hlavou, keď sa obzrie späť na "čierny rok" 2016. Sála kabaretu, ktorá inak praská vo švíkoch, sa sotva naplnila na 75 %.Najslávnejší kabaret na svete na krátky čas ožil, ale séria udalostí - pouličné protesty proti reformám trhu práce, nepríjemné počasie a útok nákladným autom v prístave Nice, ktorý si vyžiadal 86 životov, úplne zničili zotavovanie kabaretu, skonštatoval.K teroristickým útokom však dochádza čoraz častejšie a rozširujú sa do ďalších krajín. Zasiahli nielen Francúzsko, ale aj Belgicko, Britániu a Nemecko. To vyvolalo "určitý fatalizmus", povedala Josette Sicsicová, vedúca spoločnosti Touriscopie, ktorá sleduje správanie turistov.Najlepšie to vystihol 68-ročný americký turista Rinkie Pollack: "Keď príde tvoj čas, je tvoj čas." A dodal: "Nikde na svete nie ste v bezpečí."Teroristické útoky tak negatívne ovplyvnia cestovný ruch na čoraz kratší čas, uviedla Sicsicová. Ľudia, ktorí prichádzajú do Paríža, sú však ostražití, pretože si uvedomujú, že sa svet zmenil.Francúzske ministerstvo cestovného ruchu očakáva nárast počtu zahraničných návštevníkov v tomto roku o 5 až 6 % na nový rekord 89 miliónov osôb.Najmenšiu návštevnosť zažil Paríž koncom marca 2016 - vyše štyri mesiace po útokoch na obyčajných ľudí, ktorí si zašli na večeru do reštaurácií, na koncert či štadión. Pri týchto útokoch zahynulo 130 ľudí a vláda musela vyhlásiť výnimočný stav.V roku 2016 navštívilo hlavné mesto Francúzska približne 14,5 milióna turistov, čo bol medziročný pokles o 5 %.Vlaňajší cestovný ruch zasiahli aj sociálne nepokoje. Státisíce Francúzov vyrazili do ulíc po celej krajine a miestami ich protesty proti reformám trhu prerástli do násilností.Okrem toho séria lúpeží, ktoré sa od roku 2013 zameriavajú na ázijských, a najmä čínskych turistov, tiež odstrašila mnohých z nich od návštevy Paríža.Ale objavili sa signály, že čínski turisti, rovnako ako Američania, by mali v tomto roku vytvoriť nové rekordy.Odborníci sa zhodujú, že strach sa trochu rozptýlil po ďalších útokoch v iných európskych krajinách.Pri dvoch samovražedných útokoch v Bruseli v roku 2016 zahynulo 32 ľudí. Vlani v decembri došlo k vražednému útoku na vianočnom trhu v Berlíne, ktorý si vyžiadal 12 obetí.Najnovší incident sa odohral v Londýne v marci tohto roka. Muž v aute na Westminsterskom moste zrážal chodov a zabil päť ľudí.Nicolas Lefebvre, riaditeľ Parížskeho úradu pre cestovný ruch si rovnako ako Sicsicová myslí, že si ľudia začínajú zvykať na terorizmus." dodal.