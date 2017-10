Do parlamentu v Kurdistane vtrhli demonštranti

Irackí Kurdi mávajú na ulici kurdskými zástavami po zavretí volebných miestností po skončení hlasovania v referende o nezávislosti severoirackého autonómneho regiónu Kurdistan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Arbíl 29. októbra (TASR) - Rozhorčení demonštranti vtrhli v nedeľu do parlamentu kurdského autonómneho regiónu na severe Iraku. Reagovali tak na oznámenie regionálneho prezidenta Masúda Barzáního, ktorý po spornom referende o nezávislosti irackého Kurdistanu avizoval svoj odchod z funkcie, informovala agentúra AP.Barzání v nedeľu oznámil poslancom kurdského parlamentu, že sa rozhodol neuchádzať sa o predĺženie svojho mandátu, ktorý vyprší 1. novembra. Zároveň ich v oficiálnom liste požiadal o to, aby výkon prezidentských právomocí dočasne rozdelili medzi premiéra, parlament a orgány justície.Barzáni zastáva post prezidenta irackého Kurdistanu od roku 2005. Tlaku na odstúpenie čelil po tom, čo jeho vláda vyhlásila kontroverzné referendum o nezávislosti. To rozhnevalo Bagdad a okolité krajiny a vyvolalo regionálnu krízu, ktorá skomplikovala život najmä samotným Kurdom.Prezidentské voľby boli pôvodne naplánované na november, avšak volebná komisia termín odložila o osem mesiacom kvôli prebiehajúcemu sporu s Bagdadom a tiež nedostatku kandidátov. Do volieb o prezidentský post sa totiž neprihlásil ani jeden kandidát.Niekoľko hodín po Barzáního oznámení vtrhli do budovy regionálneho parlamentu v Arbíle rozhorčení demonštranti, ktorí tvrdili, že sú príslušníkmi kurdských milícií péšmarga. Niektorí z nich boli podľa agentúry Reuters vyzbrojení drevenými palicami.Podľa agentúry AP vtrhlo do budovy parlamentu niekoľko desiatok demonštrantov, ktorí útočili aj na poslancov a novinárov.Prezidentovi spolupracovníci trvajú na tom, že Barzání úplne neodchádza a že sa bude aj naďalej angažovať vo vrcholnej politike irackého Kurdistanu.