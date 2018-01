DO PLATNOSTI VSTÚPILI NOVÉ ZÁKONY: Platí novela o dani z príjmov

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Novelou o DPH sa oslobodia humanitárne dary od dane

Bratislava 1. januára (TASR) - Nastavenie podmienok na podporu kúpeľníctva či nové pravidlá pri daňovej rezidencii. Aj toto sú zmeny, ktoré od nového roka prináša novela zákona o dani z príjmov.Novela prináša zmeny vo viacerých oblastiach. Jedným z hlavných cieľov je zvýšenie podpory vedy a výskumu, a to zvýšením odpočtu nákladov zo súčasných 25 % na 100 % a možnosť zvýšenia tejto základnej sumy odpočtu o ďalších 100 %. Okrem toho sa zavedie aj tzv. patent–box, ktorým by sa mala stimulovať produkcia s vyššou pridanou hodnotu a zamestnávanie vysokokvalifikovaných pracovníkov.Právna norma prináša aj úpravu podmienok pri určení daňovej rezidencie fyzickej osoby. Kritérium týkajúce sa bydliska sa spresní. Po novom má fyzická osoba na území Slovenska bydlisko, ak sú splnené dve podmienky, ktoré sa zosúladili s medzinárodnou praxou a zmluvami o zamedzení dvojitého zdanenia. Má mať možnosť ubytovania, ktoré neslúži len na príležitostné ubytovanie a zároveň musí byť zrejmý zámer takejto osoby sa v tomto bydlisku trvale zdržiavať. Tento zámer sa posudzuje so zreteľom na všetky súvisiace skutočnosti a okolnosti vrátane osobných väzieb a ekonomických väzieb k územiu SR.Novelou sa upravuje aj odpisovanie budov, v ktorých sa poskytuje kúpeľná starostlivosť. Dochádza k skráteniu doby ich odpisovania. Zavádza tiež odpočítateľnú položku od základu dane pre pracujúcich ľudí, ktorí absolvujú kúpeľný pobyt. Pracujúci si budú môcť v prípade, ak absolvujú počas roka takýto pobyt, uplatniť odpočítateľnú položku zo základu dane vo výške 50 eur.Prijatím právnej normy sa oslobodia aj príjmy z reklamy do 20.000 eur od platenia daní. Toto oslobodenie sa týka napríklad občianskych združení, neinvestičných fondov či neziskových organizácií, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby.Novela prináša zmeny aj pre lekárov. Od platenia dane budú oslobodené nepeňažné plnenia vo forme poskytnutej stravy na vzdelávacích podujatiach.Právna norma je účinná od 1. januára, okrem niektorých ustanovení, ktoré vstúpia do platnosti od 1. januára 2019.Úpravy v zdaňovaní pre cestovné kancelárie či oslobodenie humanitárnych darcov od dane. Tieto zmeny prináša od nového roka novela zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH).Pre cestovné kancelárie sa mení zdaňovanie prirážky pri poskytovaní služieb. Podľa doterajšej legislatívy sa osobitná úprava zdaňovania prirážky mohla uplatňovať len v prípade, ak bol príjemcom služieb cestovného ruchu konečný spotrebiteľ, teda cestujúci. Po novom sa povinnosť uplatňovať osobitnú úpravu bude vzťahovať na všetky predaje balíkov služieb cestovnými kanceláriami a agentúrami, ktoré ich predávajú vo svojom mene.K zmenám dochádza aj pri daroch, ktoré budú vyvezené do tretích štátov prostredníctvom Ministerstva vnútra SR ako súčasť humanitárnej a dobročinnej činnosti. Tieto tovary budú oslobodené od dane. V roku 2015 napríklad prispeli súkromné firmy prostredníctvom darov na humanitárnu pomoc sumou 93.782 eur.Novela prináša zmeny aj v ďalších oblastiach. Ide napríklad o zavedenie povinnosti pre zdaniteľné osoby, ktoré sú registrované podľa zákona o DPH, podávať súhrnné výkazy, ak sa zúčastňujú na trojstrannom obchode. Po novom sa bude uplatňovať pri trojstrannom obchode aj podmienka, že prvý odberateľ nesmie byť usadený v členskom štáte druhého odberateľa.Ďalšou zmenou je rozšírenie povinnosti úpravy odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku na všetky stavby. Ak dôjde k zmene použitia stavby v rámci 20-ročného obdobia stanoveného na úpravu odpočítanej dane, platiteľ dane bude povinný upraviť odpočítanú DPH, a to pri každom druhu stavby.Ruší sa aj limit 5000 eur pri prenose daňovej povinnosti, ktorý je platiteľ dane povinný uplatniť pri dodaní určitých komodít. Od tohto opatrenia si rezort financií sľubuje zníženie administratívnej záťaže.