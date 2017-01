Do Popradu sa vracia odchovanec Patrik Svitana

Patrik Svitana Foto: Teraz.sk/Facebook HK Poprad Foto: Teraz.sk/Facebook HK Poprad

Poprad 2. januára (TASR) - Do materského klubu HK Poprad sa vracia útočník Patrik Svitana. V najvyššej slovenskej súťaži sa 28-ročný útočník objaví po štyroch rokoch, ktoré strávil v Kazachstane a v Poľsku. Podľa stránky popradského klubu by mohol nastúpiť už v utorňajšom zápase 35. kola Tipsport Ligy proti Žiline.Svitana odišiel z Popradu po sezóne 2011/2012 do HC Košice. Jeho ďalšie hokejové kroky smerovali do Kazachstanu. V rokoch 2013-2015 odohral dve sezóny v kazašskom Pavlodare, s ktorým sa dvakrát tešil z majstrovského titulu. Potom nasledovalo pôsobenie v poľskom klube Cracovia Krakov, s ktorým vyhral domácu súťaž i pohár.Popradský rodák má doteraz na konte celkovo 347 zápasov v najvyššej slovenskej súťaži, v ktorých nazbieral 126 kanadských bodov.