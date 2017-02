Do portfólia Best Hotel Properties pribudol hotel v centre Londýna

DoubleTree by Hilton Hotel London - Westminster Foto: Best Hotel Properties a.s. Foto: Best Hotel Properties a.s.

DoubleTree by Hilton Hotel London - Westminster Foto: Best Hotel Properties a.s. Foto: Best Hotel Properties a.s.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. februára (OTS) - Hotelierska skupina Best Hotel Properties a.s. (BHP) vstupuje na nový trh, do svojho portfólia získala 4-hviezdičkový hotel v centre Londýna. Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Best Hotel Properties Londýn a.s. získala skupina BHP 45-% podiel v hoteli DoubleTree by Hilton Hotel London - Westminster., zdôvodňuje akvizíciu Branislav Babík, predseda predstavenstva skupiny BHP. V spoločnosti Carolina Westminster Hotel Limited budú mať skupina BHP v partnerstve so spoločnosťou PPF a.s., obe zhodne po 45 %, zvyšných 10 % vlastní spoločnosť zo skupiny Westmont Hospitality. Akvizícia je účinná od 13. februára 2017. Hodnota 100 % predmetu transakcie je 187,5 milióna GBP.Hotelsa nachádza v srdci londýnskej štvrte Westminster v úplnom strede mesta. Blízko sa nachádza Westminsterský palác označovaný ako Houses of Parliament, tiež umelecká galéria Tate Britain, populárna štvrť Soho a cez rieku sa nachádza London Eye. Hotel má 464 izieb, 5 konferenčných miestností a reštauráciu City Café.