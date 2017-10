Do priemyselného parku v D. Vesteniciach by malo viesť nové napojenie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dolné Vestenice 25. októbra (TASR) - Priemyselný park v Dolných Vesteniciach (okres Prievidza) má v budúcnosti spájať s cestou prvej triedy novovybudovaná komunikácia. Riešiť má podľa samosprávy zložitú dopravnú situáciu v obci, ktorou prechádza množstvo kamiónov a osobných áut. Časť financií na vybudovanie napojenia parku vie poskytnúť aj Ministerstvo hospodárstva SR v rámci svojej dotačnej schémy, skonštatoval na stredajšom rokovaní v obci jeho šéf Peter Žiga.Do priemyselného parku, kde sídli niekoľko firiem a pracuje tam viac ako 3000 ľudí, sa v súčasnosti nákladná doprava a osobné automobily môžu dostať len priamo cez obec cez miestnu komunikáciu.skonštatovala pre TASR starostka Dolných Vesteníc Kvetoslava Šimorová.V tejto súvislosti poukázala i na bezpečnosť chodcov.ozrejmila.Ministerstvo hospodárstva vie poskytnúť prostriedky v rámci takzvaných dotačných schém, ktoré robí pre priemyselné parky, skonštatoval Žiga. Podľa jeho slov je na Slovensku priemyselných parkov veľa, no rezort sa im snaží pomôcť, pokiaľ nemajú v rámci infraštruktúry niečo dobudované.ozrejmil.Financie na výzvu má rezort podľa jeho šéfa vyčlenené v novom rozpočte na budúci rok, ide o sumu päť miliónov eur, financie by pritom mali smerovať do viacerých priemyselných parkov na Slovensku.Náklady na vybudovanie nového napojenia, ktorého súčasťou bude aj premostenie cez rieku Nitrica a pripájacie pruhy, odhaduje obec na 3,5 milióna eur. O ďalšiu časť zdrojov chce požiadať štát.Obec dopravnú situáciu v podobe vybudovania nového napojenia do parku začala riešiť ešte minulé volebné obdobie, keď schválila zmeny a doplnky k územnému plánu, ktorého je napojenie súčasťou. Zároveň dala vypracovať dopravnú štúdiu, ktorú samospráva využíva na doplnenie územného konania.