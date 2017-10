Do prieskumov zapojili kuriérov, medzi Lunterom a Kotlebom je to tesné

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Banská Bystrica 9. októbra (TASR) – Blížiace sa novembrové voľby do vyšších územných celkov v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) sa už dotýkajú aj kuriérov. Spoločnosti Slovak Parcel Service (SPS), Axepto a Restartup sa spojili, aby vyskúšali inovatívny spôsob uskutočňovania kvantitatívnych spotrebiteľských prieskumov a prieskumov verejnej mienky. Ich pilotný projekt ukazuje, že v BBSK je stále veľa nerozhodnutých voličov. TASR o tom dnes informoval konateľ spoločnosti Axepto Peter Nízl.konštatoval Nízl.Podľa agentúry FOCUS, u ktorej si v septembri objednal prieskum voličských preferencií Lunter, vyhral by so ziskom 30,9 percenta, Kotleba v ňom dosiahol 22,2 percenta. Po Lunterovi si prieskum u agentúr AKO a Median zadali tiež ostatní kandidáti, medzi nimi i Martin Klus a Stanislav Mičev, ktorí pred pár dňami odstúpili v prospech Luntera. Podľa Klusa prieskum ukázal, že. Ich prieskumy síce zhruba kopírovali výsledky agentúry FOCUS, no Lunter v nich neprekročil 30-percentnú hranicu. Rozdiel medzi ním a Kotlebom údajne nebol až taký vysoký ako v prípade FOCUS-u.Podľa Nízla kuriéri denne navštívia tisícky domácností po celom Slovensku. S nápadom, ako expresne otestovať verejnú mienku a využiť na to práve kuriérov s tabletmi, prišla firma Axepto, ktorá vyvinula platformu na doručovanie zákazníckych zmlúv a teraz ju doplnila o modul spotrebiteľských prieskumov či prieskumov verejnej mienky.vysvetlil Nízl.konštatoval riaditeľ Restartup Michal Novota.Prieskum verejnej mienky sa uskutočnil v dňoch 26. septembra až 3. októbra. Kuriéri v okresoch Poltár, Rimavská Sobota a Revúca zaznamenali výrazne menší počet odpovedí ako v iných okresoch. Účasť na voľbách zvažuje 85 percent opýtaných. Podľa skúseností z podobných prieskumov verejnej mienky faktom však je, že respondenti zvyknú výrazne nadhodnocovať svoju účasť na voľbách.Počas terénneho zberu dát odstúpili, respektíve oznámili svoj úmysel odstúpiť z kandidatúry na predsedu BBSK Martin Klus a Stanislav Mičev, obaja v prospech kandidáta Jána Luntera. Táto skutočnosť mohla mať podľa Nízla vplyv na výsledky prieskumu.V BBSK je aktuálne 12 kandidátov. Sú nimi Ivan Saktor (nezávislý), Alena Pivovarčiová (Nový Parlament), Ján Lunter (nezávislý), Miroslav Gálik (Národ a spravodlivosť), Vojtech Kökény (Strana rómskej koalície), Martin Juhaniak (nezávislý), Pavel Greksa (nezávislý), Jozef Sásik (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku), Zdenek Očovan (Politická strana NAJ), Igor Kašper (nezávislý), Milan Urbáni (SMS) a Marian Kotleba (ĽSNS).