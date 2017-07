Do projektu UKÁŽ SA! 2017 sa zapojilo 116 talentovaných športovcov

Na archívnej snímke prezident Slovenského olympijského výboru (SOV) Anton Siekel. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

TOP 12 grantového programu Ukáž sa! za rok 2017:

1. Daniel Kováč, atletika

2. Jessica Zatlkajová, rýchlostná kanoistika

3. Jessica Triebeľová, box

4. Mária Nagyová, spoločenské tance

5. Klaudia Nemcová, zjazdové lyžovanie

6. Martin Józsa, snowboarding

7. Ema Gabaniová, krasokorčuľovanie

8. Alžbeta Peruňská, badminton

9. Sabina Kupčová, plávanie

10. Jakub Jenčuš, BMX

11. Tatiana Blattnerová, para plávanie

12. Julián Enriko Smoliga, karate

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. júla (TASR) – Až 116 mladých talentovaných športovcov sa zapojilo do druhého ročníka grantového programu UKÁŽ SA!. Nadácia Slovenského olympijského výboru (SOV) prerozdelí až 30-tisíc eur tým, ktorí v internetovom hlasovaní získajú najviac hlasov verejnosti. Spomedzi prihlásených projektov majú zastúpenie športy ako atletika, lyžovanie, plávanie, ale aj spoločenské tance či bedminton.uviedol v tlačovej správe prezident SOV Anton Siekel.Odborná komisia zložená zo zástupcov Nadácie SOV a ambasádorov projektu vybrala zo všetkých žiadostí na zasadnutí Správnej rady nadácie TOP 12 žiadateľov, ktorí zabojujú o hlasy verejnosti prostredníctvom internetového hlasovania na stránke Nadácie SOV. To bude prebiehať od 7. júla do 29. júla 2017, keď sa skončí aj XIII. Európsky olympijský festival mládeže v Györi. Výsledky grantového programu budú vyhlásené začiatkom septembra.Ambasádormi projektu sú plavec Richard Nagy, lyžiarka Petra Vlhová a hokejista Dominik Graňák.uviedol Dušan Guľaš, predseda Správnej rady Nadácie SOV.Do programu sa mohli zapojiť športové talenty vo veku od 12 do 18 rokov, ktoré vynikajú v niektorom športe, nachádzajú sa v nepriaznivej sociálnej situácii, alebo potrebujú finančnú podporu na rozvoj svojej športovej kariéry. Verejnosť môže hlasovať od piatka na internetovej stránke www.nadaciasov.sk.