Do Rakúska zavítajú na rockové festivaly viaceré hviezdy žánru

The Prodigy Foto: Access Promotion Foto: Access Promotion

Viedeň 12. apríla (TASR) - Na rockovom festivale Nova Rock v rakúskom Nickelsdorfe pri hraniciach s Maďarskom neďaleko Bratislavy sa v dňoch 14.-17. júna predstavia okrem iného formácie The Prodigy, Vollbeat a Die Toten Hosen, ale aj Billy Idol, Marilyn Manson či na záver skupina Iron Maiden.Vyplýva to z informácií, ktoré vo štvrtok prezentovali vo Viedni organizátori podujatia.Podľa vlastných slov sú spokojní aj s predpredajom vstupeniek, v rámci ktorého je najväčší záujem o tzv. festivalové pasy umožňujúce vstup na celý program prehliadky.Na návštevníkov čaká väčší priestor na kempovanie, ale aj zmena podoby jednotlivých scén a obohatenie efektov, informovala tlačová agentúra APA.Ďalšia významná prehliadka rockovej hudby FM4 Frequency v dolnorakúskom St. Pöltene ponúkne pri jubilejnom 10. ročníku festivalu v dňoch 16.-19. augusta vystúpenia formácií ako Gorillaz, Imagine Dragons, ale aj Casper, Broilers alebo The Vaccines a návštevníkom avizuje takisto viacero vylepšení.Aj predpredaj vstupeniek na toto podujatie prebieha veľmi dobre.