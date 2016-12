Do rekonštrukcie škôl chce Prievidza investovať asi 1,44 milióna eur

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Prievidza 27. decembra (TASR) - Do rekonštrukcie škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti plánuje samospráva Prievidze investovať budúci rok sumu vo výške 1.443.900 eur. Kapitálové výdavky do oblasti vzdelávania vyčlenila v rozpočte mesta, ktorý schválili prievidzskí mestskí poslanci na svojom ostatnom decembrovom rokovaní.informoval hovorca mesta Michal Ďureje.Najvyššiu sumu samospráva investuje do kompletnej rekonštrukcie MŠ na uliciach J. Matušku a V. Clementisa, a to spolu približne 850.000 eur, v prípade ZŠ ide o kapitálové výdavky v menšom objeme. Pre I. ZŠ na Ulici S. Chalupku vyčlenila 85.000 eur na rekonštrukciu vyregulovania kúrenia, rekonštrukciu výmeny palubovky a rozvodov na telocvični. "konkretizoval niektoré z investičných akcií hovorca mesta. Dodal, že ďalšie financie mesta pôjdu aj pre základnú umeleckú školu, kde 50.000 eur použije mesto na rekonštrukciu objektu a jeho zateplenie, ďalších 37.000 eur vyčlenilo na tepelné vyregulovanie a rekonštrukciu okien na budove centra voľného času.Prievidza plánuje budúci rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom. Celkové príjmy ako i celkové výdavky naplánovala na sumu vo výške 33.515.629 eur.