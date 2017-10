Do roka pribudne v Pečovskej Novej Vsi 24 nájomných bytov

Ilustračné foto Foto: TASR/Jana Vodnáková Foto: TASR/Jana Vodnáková

Pečovská Nová Ves 17. októbra (TASR) – V obci Pečovská Nová Ves v okrese Sabinov sa púšťajú do výstavby nájomných bytov. Ako informoval zástupca starostu obce Slavomír Karabinoš, samospráva tým reaguje na obmedzené možnosti individuálnej bytovej výstavby. Obec chce v novej lokalite na Kvetnej ulici perspektívne postaviť v troch etapách 72 bytov. V prvej etape ich bude 24. Pôjde o dva bytové domy s 1-, 2- a 2,5-izbovými bytmi.Do troch rokov by malo stáť všetkých 72 bytov. Karabinoš uviedol, že okrem výstavby samotných bytových domov sa už pri plánoví projektu myslelo aj na občiansku vybavenosť, predovšetkým parkovacie miesta, prístupovú cestu a zeleň.Celému zámeru predchádzala verejná obchodná súťaž na prenájom pozemkov, kde budú nájomné bytové domy stáť. Vedenie obce a poslanci sa boli pozrieť na podobné bytovky, aké už stoja v Sabinove a Toryse, aby sa informovali o skúsenostiach s touto formou bývania. Výška investície v prvej etape predstavuje 1,3 milióna eur.povedal Karabinoš.Záujemcovia o nájomné byty môžu už teraz posielať svoje žiadosti na obecný úrad. Prví nájomníci by sa do nových bytov, ktoré postavia v prvej etape, mali sťahovať na jeseň budúceho roka.