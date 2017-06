Do rokliny v Pakistane sa zrútila sedačková lanovka. Umrelo desať ľudí

Ilustračné foto foto. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Islamabad 29. júna (TASR) - Najmenej desať ľudí prišlo o život pri nehode lanovky, ktorá sa zrútila do rokliny neďaleko pakistanskej metropoly Islamabad. Oznámila to agentúra DPA s odvolaním sa miestnu políciu.K tragickej nehode svojpomocne inštalovanej motorovej sedačkovej lanovky došlo v horskej oblasti Marí približne 50 kilometrov severovýchodne od Islamabadu.Podľa prvých zistení nevydržali laná, ktoré zrejme neboli dostatočne upevnené. Lanovka s približne 12 osobami sa následne zrútila do hlbokej rokliny. Desať ľudí zahynulo a dvoch zranených previezli do nemocnice.Marí je jedným z najvyhľadávanejších horských lokalít v Pakistane, do ktorej prichádzajú domáci i zahraniční turisti.Lanovky tohto druhu slúžia v Pakistane ako alternatíva k mostom a sú populárne najmä v odľahlých regiónoch Pakistanu, najmä v severných Himalájach.