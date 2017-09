Do roku 2021 vzniknú protipovodňové stavby za 320 miliónov eur

Na archívnej snímke zvýšená hladina rieky Hron v Banskej Bystrici Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Banská Štiavnica 26. septembra (TASR) - Využiť možnosti financovania z posledného obdobia európskych štrukturálnych fondov či budovanie ďalších protipovodňových opatrení. To sú ciele, s ktorými do nasledujúceho obdobia vstupuje Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) pripomínajúci si 20. výročie svojho založenia.priblížil v Banskej Štiavnici počas dnešnej slávnostnej konferencie venovanej okrúhlemu výročiu spoločnosti jej generálny riaditeľ Stanislav Gáborík.Zároveň však poukázal na poddimenzované financovanie podniku počas celého obdobia jeho existencie. "priblížil Gáborík.Zmena podľa jeho slov nastala v minulom a v aktuálnom roku.podotkol s tým, že podnik dostal tento rok na neregulované platby 24,1 milióna eur. Tieto prostriedky podľa jeho slov investujú do protipovodňovej ochrany a obnovy vozového parku a techniky.Podľa ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa (Most-Híd) je vždy priestor, aby podnik fungoval efektívnejšie.poznamenal Sólymos.Minister zároveň zdôraznil význam SVP a uviedol, že je dôležité vytvoriť mu také podmienky, aby sa vedel rozvíjať.dodal minister.SVP, š.p., vznikol zlúčením štyroch štátnych vodohospodárskych podnikov pred 20 rokmi. Vedenie podniku, Podnikové riaditeľstvo, sídli v Banskej Štiavnici a riadi štyri Odštepné závody (Bratislava, Banská Bystrica, Piešťany a Košice). Pod jednotlivé odštepné závody spadá 18 správ povodí a dva závody. SVP spravuje vodné toky v dĺžke 32.738 kilometrov, 287 vodných nádrží, 2811 kilometrov ochranných hrádzí a kanálovú sieť v dĺžke 1812 kilometrov. Takisto je prevádzkovateľom Vodného diela Gabčíkovo. Celková plocha povodí je 49.015 štvorcových kilometrov.