Do roku 2030 chce rezort obrany modernizovať armádu, použije miliardy

Bratislava 19. septembra (TASR) – Na viac ako 6,5 miliardy eur vyčíslilo Ministerstvo obrany (MO) SR náklady na hlavné modernizačné projekty slovenskej armády do roku 2030. Okrem iného by rezort obrany chcel získať alebo modernizovať bojové obrnené vozidlá 8x8, viacúčelové taktické vozidlá 4x4, protitankové systémy či delostrelecké palebné systémy.Rezort obrany v týchto dňoch zverejnil návrh dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030. V prílohách tohto dokumentu je uvedený aj časový harmonogram a počet kusov vojenskej techniky.Vyplýva z neho, že MO by napríklad už do konca roku 2024 chcelo získať 81 kusov bojových obrnených vozidiel v hodnote 417 miliónov eur, do konca roku 2029 až 404 kusov viacúčelových taktických vozidiel 4x4, ale medzi modernizačné projekty zaradilo aj 445 kusov protitankových systémov, 14 viacúčelových taktických lietadiel, 17 kusov 3D rádiolokátorov krátkeho, stredného dosahu a blízkeho dosahu či dva kusy dopravných lietadiel.MO SR plánuje do roku 2030 získať aj takmer 700 kusov nákladných automobilov.Celý zverejnený dokument je však založený na predpoklade, že bude splnený prísľub v NATO.konštatuje MO SR v pláne rozvoja obrany.