Do rozpočtu Nitrianskeho kraja príde o vyše 40 miliónov eur viac

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 30. októbra (TASR) – Nitriansky samosprávny kraj (NSK) bude v roku 2018 hospodáriť so sumou viac ako 224 miliónov eur. Podľa slov predsedu NSK Milana Belicu tak pôjde o výrazne expanzívny rozpočet, ktorý je v porovnaní s tým tohtoročným o niekoľko desiatok miliónov eur vyšší.V tomto roku hospodári kraj s príjmami na úrovni 182 miliónov eur.skonštatoval Belica.Ako pripomenul, najväčšiu časť rozpočtu NSK tvoria bežné príjmy v celkovej hodnote vyše 181 miliónov eur. Z tejto sumy tvoria takmer 110 miliónov eur peniaze z daní z príjmov fyzických osôb.Najvyššie výdavky kraja budú už tradične smerovať do vzdelávania, kam pôjde z rozpočtu viac ako 80 miliónov eur. Takmer 44 miliónov eur minie NSK na sociálne služby a treťou najvyššou výdavkovou položkou sú náklady na údržbu a rekonštrukciu ciest druhej a tretej triedy. Na tento účel plánuje kraj minúť v roku 2018 vyše 40 miliónov eur. Ďalších 20 miliónov eur bude smerovať do programu doprava.dodal Belica.