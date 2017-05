Do Ruska dočasne previezli relikvie svätého Mikuláša

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Tomáš Doboš Foto: TASR/Tomáš Doboš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 22. mája (TASR) - Patriarcha Moskvy a celej Rusi Kirill privítal v nedeľu v moskovskom Chráme Krista Spasiteľa relikvie svätého Mikuláša. Relikvie tohto svätca, jednej z najuctievanejších náboženských postáv v Rusku, sem previezli z talianskeho mesta Bari, informuje agentúra TASS.Truhlicu s ostatkami vniesli do vnútra chrámu na svojich pleciach štyria biskupi. Chrám, ktorý pojme 10.000 veriacich, bol plný, množstvo ľudí sa zhromaždilo aj pred budovou a v priľahlých uliciach. Príchod relikvií svätého Mikuláša sprevádzal hlahol zvonov po celej Moskve.Relikvie budú v Rusku iba dočasne. V Moskve ich budú môcť návštevníci Chrámu Krista Spasiteľa vidieť do 12. júla; do 28. júla budú vystavené v Petrohrade. Na výpožičke ostatkov svätca sa dohodol Kirill s pápežom Františkom počas ich prelomového stretnutia vlani vo februári.Archa s relikviami je zhotovená zo vzácnych kovov a je vybavená ochranným sklom, cez ktoré si ruskí pravoslávni veriaci môžu pozostatky svätého Mikuláša, nazývaného aj Divotvorca, obhliadnuť.