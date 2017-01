Do SAV prišlo pracovať 38 špičkových vedcov zo zahraničia

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 9. januára (TASR) - Na Slovenskej akadémii vied (SAV) pôsobí 16 Slovákov a 22 zahraničných top výskumníkov, ktorí opustili prestížne zahraničné pracoviská, aby robili vedu na Slovensku. Prišli napríklad z Univerzity v Miami, z Farber Cancer v Bostone patriacemu k Harvard Medical School či z Mansoura University Egypt. TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Monika Hucáková.Špičkoví slovenskí, ale aj zahraniční vedci do SAV prichádzajú vďaka programu SASPRO, ktorý je zameraný na mobilitu vedcov.uviedol predseda SAV Pavol Šajgalík. Podľa jeho slov v tých 38 ľuďoch sú zastúpené takmer všetky krajiny sveta.dodal Šajgalík.Napríklad Daniel Reitzner sa po piatich rokoch vrátil na Fyzikálny ústav SAV, pričom pôsobil na Technickej univerzite v Mníchove a aj na Hunter College of City University v New Yorku.uviedol Reitzner.Do programu sa zapojil aj Eliyahu Dremencov, ktorý sa narodil v Moskve a na akadémiu prišiel z Holandska a momentálne pracuje na Ústave molekulárnej fyziológie a genetiky a na Ústave experimentálnej endokrinológie. Na Slovensku sa rozhodol zostať.