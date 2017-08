Do šiestich mestských škôl vo Zvolene nastúpi 380 prvákov

Na snímke školská trieda. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zvolen 26. augusta (TASR) - Do šiestich základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zvolen by malo v septembri nastúpiť 380 prvákov. Budú tak tvoriť viac ako desatinu z celkového predpokladaného počtu 3350 žiakov. Ako pre TASR uviedol hovorca mesta Martin Svatuška, žiakov na tamojších základných školách bude vyučovať 295 pedagógov.Mesto okrem toho spravuje aj 11 materských škôl (MŠ) s 1220 deťmi a 120 učiteľkami a jednu základnú umeleckú školu, ktorú by malo navštevovať zhruba 600 detí a vyučovať ich bude 29 učiteľov.pripomenul hovorca.Mesto tak ako každý rok obnovuje školské zariadenia, ktoré to nevyhnutne potrebujú. Najrozsiahlejšou rekonštrukciou už niekoľko mesiacov prechádzajú MŠ Hrnčiarska a MŠ Fullu. Ich prestavba bude stáť 1,38 milióna eur.Peniaze na obnovu získala samospráva z eurofondov. Rekonštrukcie by mali byť ukončené do konca roka a prevádzka v týchto škôlkach sa počas prác nepreruší. Počas stavebných prác budú ale fungovať v obmedzenom režime.priblížil ďalej Svatuška. Zhruba 57.000 eur z rozpočtu mesta sa investovalo aj do opráv a údržby ďalších štyroch MŠ.Na jeseň sa plánuje rekonštrukcia športového areálu ZŠ Hrnčiarska, v rámci ktorej sa vybuduje kvalitná tartanová dráha a multifunkčné ihriská. Náklady dosiahnu 633.000 eur.dodal hovorca mesta.