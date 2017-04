Do siete škôl by mali pribudnúť dve škôlky v Dúbravke

Ilustračné foto. Foto: TASR - Denisa Horváthová Ilustračné foto. Foto: TASR - Denisa Horváthová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. apríla (TASR) - Do siete škôl a školských zariadení by mali 1. septembra pribudnúť dve nové materské školy v bratislavskej Dúbravke. Zrekonštruovaná bývalá škôlka na Fedákovej ulici i dispozičnými úpravami vytvorená škôlka v budove Pedagogickej a sociálnej akadémie na Bullovej ulici. Návrh na ich zaradenie do siete škôl od nového školského roka dnes schválili poslanci mestskej časti Bratislava-Dúbravka.Rozširovanie kapacít materských škôl v Dúbravke reaguje na fakt, že samospráva nemôže už viacero rokov uspokojiť veľký počet žiadostí o umiestnenie detí do predškolských zariadení. Napríklad v roku 2015 ich prijala mestská časť až 534, mohla však prijať iba 274 detí. Počet narodených detí sa v mestskej časti kontinuálne zvyšuje, kým v roku 2013 sa narodilo 293 detí, v roku 2014 to bolo už 338 a v roku 2015 až 378 detí.V budove na Fedákovej ulici bude miesto pre 92 škôlkarov. O chod sa bude starať osem pedagogických a päť nepedagogických zamestnancov. Náklady na prevádzku, hradené z rozpočtu mestskej časti, sa odhadujú na 180.000 eur ročne. Budovu na Fedákovej ulici mestská časť rekonštruuje prostredníctvom vlastných prostriedkov (800.000 eur alokovaných v tohtoročnom rozpočte) i vládnej dotácie (160.000 eur) určenej na rozširovanie kapacít škôlok. Vo februári požiadala mestská časť aj o príspevok vo výške 600.000 eur z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v rámci výzvy na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. V prípade získania dotácie by sa znížili náklady z vlastného rozpočtu.Na Bullovej vznikne štvortriedna škôlka s kapacitou 82 miest. Investorom dispozičných úprav je stredná škola, zrekonštruované priestory budú odovzdané mestskej časti do užívania. Náklady na prevádzku, ktoré sa odhadujú na 170.000 eur ročne, bude hradiť mestská časť. V škôlke by malo pôsobiť osem pedagogických a štyria nepedagogickí zamestnanci.