Do školských lavíc v Handlovej zasadlo dnes po prvý raz 154 detí

Handlová 4. septembra (TASR) - Do školských lavíc troch základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti Handlovej dnes po prvý raz zasadlo 154 prvákov. Školskú dochádzku začali i s darmi od mesta v podobe knižky a medu, informovala TASR hovorkyňa Handlovej Jana Paulínyová.načrtla Paulínyová.poprial školákom primátor mesta Rudolf Podoba.Trojicu ZŠ by malo v tomto školskom roku navštevovať 1160 žiakov, čo je oproti minulému o asi 30 detí viac. Najviac školákov by mala mať ZŠ na Mierovom námestí, a to 502, z toho je 64 prvákov. ZŠ na Morovnianskej ceste by mala mať 308 žiakov, z toho 40 prvákov a ZŠ Školská 350 detí, z toho 50 prvákov. ZŠ Morovnianska cesta má i jednu triedu nultého ročníka, ktorý bude navštevovať asi 13 detí. Základnú umeleckú školu by malo navštevovať 424 žiakov. Presné počty školákov by malo mesto vedieť po 15. septembri, upozornila jeho hovorkyňa.Do školských klubov detí by malo chodiť v tomto školskom roku 363 chlapcov a dievčat.ozrejmila Paulínyová.V ZŠ od 1. septembra podľa nej pôsobí aj desať nových pedagogických zamestnancov, učiteľov a vychovávateľov.dodala.