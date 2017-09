Do školských lavíc v Medzilaborciach zasadli aj maloletí cudzinci

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Roman Hanc Foto: TASR – Roman Hanc

Medzilaborce 4. septembra (TASR) - Do školských lavíc na Základnej škole (ZŠ) na Komenského ulici v Medzilaborciach zasadli dnes aj štyria maloletí cudzinci bez sprievodu. Pochádzajú z Rumunska, Bangladéša a Afganistanu.Ako TASR informovala riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Jana Lukáčová, ide o deti - cudzincov, ktoré sa ocitli na území SR bez sprievodu rodičov alebo blízkej osoby. Umiestnené sú v Detskom domove Dlaň (DeD) v Medzilaborciach.spresnila.So ZŠ na Komenského ulici spolupracuje detský domov od školského roka 2015/2016. Oddnes ju navštevujú aj štyria maloletí bez sprievodu, dvaja sú žiakmi 6. ročníka, jeden je siedmak a jeden deviatak. Ďalšie dve deti nastúpia do školy po zvládnutí základov slovenčiny.priblížila Lukáčová.Do tried sú maloletí cudzinci umiestňovaní podľa dosiahnutého vzdelania v rodnej krajine spolu s ostatnými slovenskými deťmi. K dispozícii majú rovnakých pedagógov.