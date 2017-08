Do školských lavíc zasadne po prázdninách približne 671.000 žiakov

Na snímke žiaci počas vyučovania na Gymnáziu na Pankúchovej ulici v bratislavskej Petržalke Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. augusta (TASR) - Po letných prázdninách zasadne na Slovensku do školských lavíc asi 671.000 žiakov. Pôjde o približne 435.000 žiakov základných škôl a 202.000 stredoškolákov. V špeciálnych základných a stredných školách začne nový školský rok takmer 34.000 žiakov. Do základnej školy 4. septembra nastúpi po prvý raz aj 60.000 prvákov, čo predstavuje počet na úrovni minulého školského roka a nárast o 5000 žiakov v porovnaní s rokom 2010.Svoje brány v školskom roku 2017/2018 otvorí 2104 základných škôl (v obciach 1414 a v mestách 690) a 744 stredných škôl (v obciach 34 a v mestách 710), ako aj 380 špeciálnych základných a stredných škôl.Zaťažkávajúcim mesiacom pre deviatakov bude v novom školskom roku marec. Testovanie 9, tzv. monitor, overí vedomosti žiakov posledného ročníka základnej školy 21. marca. Testy budú z matematiky a slovenčiny, v menšinových školách aj z maďarčiny a ukrajinčiny, slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Náhradný termín monitora bude 5. apríla.V novom školskom roku sa uskutoční aj testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl. Termín však ešte nie je určený, zvyčajne piataci vypĺňajú testy v novembri. Testovanie by malo byť z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a matematika. Cieľom testovania je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku druhého stupňa.Prvé prázdniny v novom školskom roku budú mať žiaci už koncom októbra, kedy na školákov čakajú jesenné prázdniny a to od 30. do 31. októbra. Za nimi nasledujú vianočné prázdniny, v rámci ktorých budú žiaci oddychovať viac ako dva týždne. Prázdninovať budú od 23. decembra do 5. januára. Polročné prázdniny budú 2. februára.Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj budú v novom školskom roku prvými regiónmi, kde si žiaci oddýchnu v rámci jarných prázdnin, a to od 19. do 23. februára. Nasledovať bude (26.2. až 2.3.) Košický a Prešovský kraj a nakoniec Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj (5.3. až 9.3.). Veľkonočné prázdniny v školskom roku 2017/18 vychádzajú na 29. marec až 3. apríl. Veľké letné prázdniny sa žiakom začnú 2. júla. Deti sa znova vrátia do školských lavíc 3. septembra 2018.