Do školy, kam chodí princ George, sa pokúsila vlámať 40-ročná žena

Britský princ George drží za ruku svojho otca vojvodu z Cambridgea, vpravo riaditeľka súkromnej prípravnej školy Thomas's School Helen Haslemová počas príchodu na prvý deň do súkromnej prípravnej školy Thomas's School v Londýne 7. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 13. septembra (TASR) - Londýnska Metropolitná polícia vzala dnes do väzby 40-ročnú ženu, podozrivú z pokusu vlámať sa do areálu školy, ktorú od minulého týždňa navštevuje aj štvorročný potomok britskej kráľovskej rodiny, princ George.K údajnému pokusu o vlámanie do Thomasovej školy v okrese Battersea v južnej časti Londýna došlo ešte v utorok asi o 13.15 h SELČ. Princ Goerge však už zrejme v tom čase v škole nebol, uviedla spravodajská stanica BBC. Metropolitná polícia informovala, že úzko spolupracuje s vedením školy na previerke tamojších bezpečnostných predpisov.Zadržanú ženu vypočúvajú na policajnej stanici na juhu Londýna. Polícia podľa slov svojho hovorcu reagovala okamžite na tento incident, ktorého podrobnosti doposiaľ nezverejnila.Hovorca dodal, že aj Metropolitná polícia sa zúčastňuje na ochrane malého princa Georgea a v súvislosti s tým bude aj naďalej úzko spolupracovať so školou, ktorá je zodpovedná za bezpečnosť vo svojom areáli.Prominentnú Thomasovu školu navštevuje asi 560 chlapcov a dievčat vo veku 4-13 rokov, pričom v každej triede je zhruba 20 žiakov. Štvorročný princ George do nej začal chodiť 7. septembra.