Do školy v Dobrej Nive dochádza polovica žiakov, v regióne je obľúbená

Dobrá Niva 18. septembra (TASR) - Základná škola s materskou školou v Dobrej Nive v okrese Zvolen má síce už 57 rokov, avšak po rozsiahlej rekonštrukcii, ktorá sa uskutočnila krátko pred oslavami 50. výročia jej založenia, sa stala jednou z najkrajších a najlepšie vybavených v regióne. Navyše, kvalitní pedagógovia a takmer rodinné prostredie priťahujú do nej nielen tamojšie deti, ale aj žiakov z okolitých obcí.povedala pre TASR riaditeľka Mária Slosiariková.Najviac dochádzajúcich žiakov, až 34, je z Podzámčoka, kde v uplynulých desaťročiach nastal stavebný boom a do dediny sa húfne sťahovali mladé rodiny. Až 31 detí prichádza do Dobrej Nivy aj zo susednej Babinej. Dobronivskú školu však navštevujú i žiaci mimo obvodu - napríklad zo Sásy či z Pliešoviec.Školstvo v Dobrej Nive má stáročnú históriu. Ešte pred rokom 1960, keď sa začalo vyučovať v dnešnej škole, sa deti vzdelávali v niekoľkých malých, väčšinou cirkevných školách. Prvá správa o školstve v obci pochádza dokonca z obdobia reformácie a prvým známym učiteľom bol na začiatku 17. storočia Juraj Gardian.Dobronivská škola prešla v novodobej histórii viacerými zmenami, napríklad v roku 2002 získala právnu subjektivitu a o dva roky neskôr sa spojila s tamojšou materskou školou. V nej sa dnes starajú o 66 detí predškolského veku. Zaujímavosťou je, že od roku 2011 nesie čestný názov - Základná škola Juraja Slávika Neresnického. Tento azda najznámejší dobronivský rodák bol počas prvej Československej republiky ministrom a po druhej svetovej vojne aj veľvyslancom v USA.