Do Slovenského raja prišlo vlani takmer 129.000 návštevníkov

Slovenský raj, ilustračné foto. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hrabušice 13. februára (TASR) – Do Národného parku Slovenský raj v priebehu roka 2016 prišlo 128.934 turistov. Ako uviedla pre TASR starostka obce Hrabušice v okrese Spišská Nová Ves Jana Skokanová, do národného parku vlani zavítali turisti z 21 rôznych krajín sveta. Starostka potvrdila, že takýto počet návštevníkov z toľkých krajín sveta v Slovenskom raji nebol už dlhší čas.uviedla Skokanová. Do národného parku prišlo takmer 129.000 turistov.podotkla.V roku 2016 v národnom parku zaznamenali nárast návštevníkov z Izraela, Španielska a Belgicka.uviedla Skokanová s tým, že medzi každoročných turistov možno zaradiť aj Poliakov, Čechov či Maďarov. Do národného parku zavítalo aj množstvo Slovákov.V katastri obce Hrabušice prenocovalo 31.721 ľudí, z toho priamo v bezprostrednej blízkosti národného parku v autokempingu Podlesok to bolo 26.588 turistov.priblížila starostka. V správe obce Hrabušice je päť roklín, niekoľko kilometrov turistických chodníkov a cyklistické chodníky.