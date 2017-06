Do slovenských kín prichádza Fínske leto s Akim Kaurismäkim

Na archívnej snímke fínsky režisér Aki Kaurismäki. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 26. júna (TASR) - Najväčšia filmová putovná prehliadka Projekt 100 prinesie na jeseň do kín novinku fínskeho režiséra Akiho Kaurismäkiho Druhá strana nádeje. Ešte predtým si filmoví priaznivci môžu pripomenúť jeho staršie diela. Prehliadka Fínske leto s Akim Kaurismäkim so šiestimi filmovými klasikami prichádza do slovenských kín od 29. júna.Filmový samouk a samorast Aki Kaurismäki je najznámejším fínskym režisérom. Priazeň divákov si získal predovšetkým paródiami na, Leningradských kovbojov. Kinematografiu obohatil o svojrázne portréty helsinskej periférie, ktorá je plná nedbalých, melancholických, ale hrdých rytierov pevných zásad. Vo svojich snímkach vytvára vlastný obraz Fínska, takzvanú Akilandiu, v ktorej sa miesi reálna situácia krajiny s ideálnou predstavou ľudskej solidarity a pospolitosti.Pre jeho filmy sa periféria stáva centrom a namiesto slov si vystačí s trefnými hláškami, z ktorých cítiť zmysel pre lakonický humor.hovorí Kaurismäki, ktorý bol za svoje filmy mnohokrát ocenený. Patrí mi okrem iného nominácia na Oscara či cena Grand Prix v Cannes. Z tohtoročného Berlinale si odviezol Strieborného medveďa za najlepšiu réžiu práve za svoju novinku Druhá strana nádeje. Tá sa slovenským divákom predstaví na jeseň ako jeden z titulov tohtoročného Projektu 100.Prichádzajúcu novinku avizuje prehliadka Fínske leto s Akim Kaurismäkim, ktorú pripravila Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK). Kolekcia režisérových starších filmov zahŕňa šesť titulov. Najstaršou zo snímok je Zločin a trest (1983), ktorá sa voľne drží knižnej predlohy F. M. Dostojevského. Je príbehom mäsiara Antiiho, ktorý spácha, na prvý pohľad nepochopiteľnú, vraždu. Druhým titulom sú Tiene v raji (1986), milostný príbeh smetiara a pokladníčky o malých radostiach a starostiach zaľúbených. Vo výbere nechýba titul Leningradskí kovboji dobýjajú Ameriku (1989), o ktorom sa Kaurismäki vyjadril ako o. Napriek tomu má však tento bizarný film o hudobnej skupine, ktorú sprevádza na ceste do USA aj nezvyčajný náklad v podobe zmrznutého basistu, svojich verných fanúšikov. Fínske leto prinesie do kín aj filmy Zmluva s vrahom (1990), Dievča zo zápalkárne (1990) a Bohémsky život (1992).TASR informovala Martina Pašteková z ASFK.