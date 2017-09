Do slovenských kín prichádza víťaz karlovarského festivalu Křižáček

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. septembra (TASR) - V bratislavskom Kine Lumiére sa dnes uskutočnila slávnostná premiéra snímky Křižáček. Film, ktorý si z 52. Medzinárodného filmového festivalu (MFF) Karlove Vary odniesol Krištáľový glóbus, uviedol osobne režisér Václav Kadrnka. Jeho Křižáček vstupuje koncom septembra do slovenskej kinodistribúcie v rámci najväčšej putovnej prehliadky filmov na Slovensku - Projekt 100.Filmová novinka rozpráva príbeh rytiera, ktorý sa vydáva po stopách svojho zmiznutého syna. Malý Jeník utiekol z domu, uteká za snom uchvátený legendami o križiackych výpravách. Jeho starnúci otec, skutočný rytier, sa vydáva na cestu, aby ho našiel. Všemožne pátra, snaží sa syna dobehnúť, prichádza však všade neskoro, nachádza už len svedkov, ktorí tvrdia, že Jeníka videli. Získava od nich aspoň kúsky informácií, z ktorých sa snaží poskladať osud svojho chlapca. Strateného syna si projektuje aj do detí, na ktoré cestou narazí. Obraz chlapca sa postupne rozostruje, vedomie otca sa postupne rozpadáva a krajina, ktorou ďalej putuje, je stále viac krajinou jeho stavu mysle. Jediné hmotné, čo nachádza, sú predmety s Jeníkom spojené: detský meč a krstná minca. Získava tak reálnu stopu, ale nedokáže ju správne vyhodnotiť. Postupne prestáva rozlišovať medzi skutočnosťou a tým, čo je len inscenácia mýtu.Druhý celovečerný titul Kadrnku odohrávajúci sa v období stredoveku vznikol na motívy epickej básne Jaroslava Vrchlického Svojanovský křižáček.hovorí o spracovaní režisér.Historická roadmovie s Karlom Rodenom v hlavnej úlohe sa prvýkrát predstavila divákom na karlovarskom festivale, odtiaľ si odniesla to najcennejšie ocenenie. Český zástupca zvíťazil v Karlových Varoch po dlhých 15 rokoch. Film určený náročnému divákovi je takmer bez slov a popri tom je nakrútený v dnes už nezvyčajnom formáte 4:3.vysvetľuje Kadrnka.Slovenským koproducentom filmu je spoločnosť Artileria. Do našich kín vstupuje 28. septembra v rámci Projektu 100, 23. ročníka putovnej prehliadky, ktorú organizuje Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK).Václav Kadrnka (1973) sa narodil v Zlíne. V roku 1988 sa s rodinou vysťahoval do Veľkej Británie, kde vyštudoval divadelnú vedu. Od roku 1999 do roku 2008 študoval réžiu hraného filmu na pražskej FAMU. V roku 2011 mal premiéru jeho celovečerný debut Osemdesát dopisů na MFF Berlinale a zožal značný medzinárodný ohlas. Bol uvedený na mnohých svetových festivaloch a prehliadkach a získal významné ocenenia. V roku 2012 získal Cenu českej filmovej kritiky za Objav roku. Na projekte Křižáček pracoval štyri roky.