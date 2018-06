Do španielskej enklávy Ceuta sa opäť pokúsili vniknúť stovky migrantov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 6. júna (TASR) - Stovky nelegálnych migrantov sa pokúsili v stredu prekonať oplotenie oddeľujúce španielsku severoafrickú enklávu Ceuta od Maroka, pričom viacerí z nich utrpeli zranenia. Agentúra AP o tom informovala s odvolaním sa na vyhlásenia španielskych orgánov.Španielska Civilná garda uviedla, že v skorých ranných hodinách zmarila hromadný pokus o vniknutie do Ceuty, ktorý podniklo približne 150 osôb, pochádzajúcich väčšinou zo subsaharskej Afriky. Marocké orgány medzitým zabránili v prístupe ku zdvojenému hraničnému plotu ďalším 250 migrantom.Miestna pobočka Červeného kríža oznámila, že vykonala zdravotné prehliadky šiestich osôb, ktoré sa dostali na španielske územie, pričom tri nechala hospitalizovať vzhľadom na pomliaždeniny a rezné poranenia.Podľa Civilnej gardy išlo o prvý hromadný pokus o vniknutie do Ceuty za posledných najmenej sedem mesiacov.Cieľom migrantov sa opakovane stáva i Melilla, ďalšia španielska enkláva susediaca s Marokom. Týmto spôsobom sa chcú dostať na územie Európskej únie bez toho, aby sa museli vydať na nebezpečnú cestu cez Stredozemné more.