Do Sparty údajne smeruje Stanciu za rekordných 128 miliónov korún

Futbalista Nicolae Stanciu, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 13. januára (TASR) - Český futbalový klub Sparta Praha sa údajne dohodol s Anderlechtom Brusel na prestupe ofenzívneho stredopoliara Nicolae Stanciua za 128 miliónov českých korún (v prepočte 5 miliónov eur).Rumunský reprezentant by sa tak stal suverénne najdrahším hráčom v histórii českej ligy. Doterajším rekordérom je Tal Ben Chaim, ktorý do Sparty prišiel minulý rok za 76 miliónov korún, informoval internetový portál idnes.cz. Anderlecht môže navyše od zamestnávateľa slovenského brankára Martina Dúbravku a obrancu Lukáša Štetinu získať aj ďalšie financie na bonusoch.Dvadsaťštyriročný Stanciu predvlani pomohol troma gólmi Steauae Bukurešť vyradiť Spartu v 3. predkole Ligy majstrov. Následne prestúpil do Anderlechtu za 10 miliónov eur a stal sa tak najdrahším hráčom belgickej ligy. V reprezentácii odohral 10 stretnutí a strelil šesť gólov.