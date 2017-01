Do Spišskej Belej chcú vrátiť sochu generála M. R. Štefánika

Na ilustračnej snímke pamätník M. R. Štefánika na nábreží Dunaja na promenáde Eurovea v Bratislave Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Spišská Belá 17. januára (TASR) – V meste Spišská Belá v okrese Kežmarok funguje občianska iniciatíva za znovuobnovenie sochy generála Milana Rastislava Štefánika. Pôvodná socha bola v meste odhalená 21. mája 1939 medzi mestským úradom a zvonicou. V roku 1972 socha zmizla. Po viac ako štyroch desaťročiach by ju chceli v Spišskej Belej do mesta opäť vrátiť.Autorom pôvodnej sochy bol Pavol Bán, pričom dielo bolo viac ako dva metre vysoké a vyrobené z travertínu. V 50. rokoch bola socha odstránená a v roku 1968 došlo k jej znovuosadeniu po reštaurovaní v parku pri evanjelickom kostole.uviedol primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak. Po revolúcii v roku 1989 vznikla iniciatíva za prešetrenie tohto činu, ale zostala bez ďalšej odozvy.povedal primátor. Samospráva už má za sebou i prvé pracovné rokovanie so zástupcami iniciatívy oživenia Štefánikovej sochy, zúčastnil sa na nich aj akademický sochár Štefan Húdzik, ktorého navrhujú ako zhotoviteľa sochy. Predpokladané náklady na zhotovenie sochy a jej podstavca, ale i úpravu okolia sú vo výške približne 50.000 eur. Iniciátori predpokladajú, že financie získajú z rôznych darov a príspevkov od donorov, a to od podnikateľov, občanov, ako aj od rôznych inštitúcii či nadácii. Rovnako tiež počítajú aj s financiami mesta. Podľa Bieľaka sa na tento účel založí transparentný účet, na ktorý bude môcť prispieť ktokoľvek.uviedol primátor. Iniciátori zámeru navrhujú dve miesta, kde by sa socha mala osadiť. Prvým je jej pôvodné miesto, teda pri mestskom úrade. Druhou možnosťou je park pri evanjelickom kostole.uzavrel Bieľak.