Do stredného odborného vzdelávania bude plynúť viac financií

Bratislava 10. mája (TASR) - Novelou zákona o duálnom vzdelávaní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR umožňuje malým a stredným podnikateľom vstup do tohto typu vzdelávania. Rezort školstva zároveň teší fakt, že do stredného odborného vzdelávania bude plynúť viac finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie a protokolu MŠVVaŠ.Poslanec Národnej rady (NR) SR Martin Poliačik (nezaradený) vidí v novele zákona o duálnom vzdelávaní problém. Tvrdí, že sa týmto spôsobom. Podľa neho šéfka rezortu školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) sa novelou zákona snaží vyhnúť vráteniu financií EÚ, ktoré sú určené na tento zámer.uviedol vo štvrtok počas tlačovej konferencie Poliačik. Rezort školstva tvrdí, že navrhovanou legislatívou sa neznižuje latka,MŠVVaŠ uviedlo, že návrh novely zákona o vysokých školách umožňuje ľuďom z praxe, aby mohli pôsobiť na vysokoškolskej pôde aj bez získania titulu docent a profesor. Týmto spôsobom chce otvoriť možnosť pre ľudí z vonkajšieho prostredia a zo zahraničia, aby odovzdali svoje skúsenosti na pôde vysokých škôl.