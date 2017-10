Do súťaže Ex libris na tému Svet okolo nás prišlo 1455 prác

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Hlohovec 7. októbra (TASR) – Spolu 1455 súťažných prác od 1292 autorov z 13 krajín Európy symbolizujú 16. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky Ex libris Hlohovec. Jeho témou bol Svet okolo nás, vyhlasovateľom súťaže je občianske združenie Ex libris ad personam s podporou Fondu na podporu umenia, Medzinárodného vyšehradského fondu a ďalších inštitúcií.Téma pre rok 2017 bola podľa usporiadateľov súťaže neľahká, nakoľko deti sú vďaka technológiám denne svedkami, čo sa deje vo svete. No organizátori boli pri jej vyhlásení presvedčení, že ju deti zvládnu a do Hlohovca prídu krásne práce a naozaj sa tak podľa členky poroty Heleny Pekarovičovej stalo.informovala.V kategórii tvorby ex libris detí základných škôl vo veku od 12 do 15 rokov si diplom o prvenstve na slávnostnom vyhodnotení v piatok 6. októbra prevzala Kitti Dragonya z Maďarska, v kategórii návrhov ex libris v rovnakom veku súťažiacich bola prvá Karya Erdogan z Turecka. V kategórii tvorby ex libris žiakov základných umeleckých škôl najviac zaujala práca Doris Mänd z Estónska, v počítačovej grafike zvíťazil Ronja Jogi z Estónska a vo voľnej tvorbe detí do 6 do 11 rokov to bol Marko Jacik z Michaloviec.Slovenská komisia UNESCO udelila svoju cenu Nine Fűrstner zo Srbska, predseda Trnavského samosprávneho kraja Marekovi Zubalovi zo Spišskej Belej a primátor Hlohovca Natálii Kamenistej z Holíča. Predsedovi poroty sa najviac páčila práca Hany Filovej z Nitry a združenie Ex libris ad personam udelilo svoju cenu Nicolasovi Arnoldovi z Hlohovca. Cena pre pedagóga putuje do Bosny a Hercegoviny Njegošovi Arnautovi z Vlasenice za výborné uchopenie vypísanej témy, pedagogické majstrovstvo v príprave detí a kvalitnú sériu prác jeho žiakov, a tiež Jánovi Čižmárovi z Michaloviec za vyrovnanú kolekciu grafík jeho žiakov, za motivovanie detí a za dlhodobú podporu projektu Ex libris Hlohovec.Tristo najlepších prác si možno pozrieť vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci.